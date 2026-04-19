На что первый победитель «Кто хочет стать миллионером?» потратил выигрыш

Телевизионная викторина «Кто хочет стать миллионером?» стала одним из самых успешных форматов в мировой истории телевидения. Американская версия стартовала в 1999 году. Драматургия шоу — с постепенным ростом ставок и возможностью потерять все — удерживало у экранов миллионы зрителей. «‎Рамблер» расскажет о первом участнике, которому удалось выиграть главный приз в миллион долларов, и о том, как сложилась его жизнь.

Джон Карпентер не имел отношения к телевидению или индустрии развлечений. На момент участия в программе он работал налоговым агентом в Новой Англии.

Игра Карпентера вышла в эфир в ноябре 1999 года. Уже на первых вопросах стало заметно, что участник отвечает уверенно и без длительных раздумий. Он быстро находил ответы на сложные вопросы, не прибегая к подсказкам. Его поведение отличалось отсутствием нервозности, что само по себе было нетипично для формата, построенного на эмоциональном напряжении.

Кульминацией стал финальный вопрос стоимостью в миллион долларов. Он звучал следующим образом:

Какой президент США появился в сериале «Хохмы Роуэна и Мартина»?

Варианты ответа:

На этом вопросе Карпентер решил воспользоваться подсказкой «звонок другу» и набрал своему отцу. Однако то, что произошло позже, шокировало зрителей и ведущего викторины Реджиса Филбина.

За что Евгению Леонову могли впаять срок

Легендарный звонок отцу

Момент звонка стал одной из самых известных сцен в истории «Кто хочет стать миллионером?». После соединения с отцом Карпентер сказал:

«Привет, папа. Мне не нужна твоя помощь. Я просто хотел сказать тебе, что прямо сейчас выиграю миллион долларов»

После звонка Карпентер выбрал вариант B: Ричард Никсон. Ответ оказался верным. Никсон действительно появился в популярном комедийном шоу «Хохмы Роуэна и Мартина» в 1968 году, где произнес короткую реплику «Давай, врежь мне!». К слову, эта фраза стала частью его предвыборной кампании и помогла ему выиграть президентские выборы.

Так, Карпентер стал первым участником американской версии программы, который смог забрать максимальную сумму. Его победа показала другим зрителям, что в шоу реально выиграть, благодаря этому рейтинги программы «Кто хочет стать миллионером?» взлетели еще больше — эпизод с легендарным звонком начал активно цитироваться в СМИ, подборках телевизионных моментов и позже — в интернете.

Реакция после победы

Позже, в интервью, Карпентер признался, что самым ярким чувством, которое он испытал, правильно ответив на финальный вопрос, было облегчение, пишет TVNET. Это единственное, что, по его словам, он помнит о моменте победы.

Как изменилась его жизнь?

После победы Джон Карпентер вернулся к своей спокойной жизни. Кардинальных изменений в ней не произошло. Выигрыш позволил ему улучшить бытовые условия и совершить несколько крупных покупок, включая новый автомобиль. Первый победитель «Кто хочет стать миллионером?» продолжил профессиональную деятельность и неоднократно подчеркивал в интервью:

«Нет такого, что я жил только с выигрыша. Я все еще работаю налоговым агентом»

За годы существования «Кто хочет стать миллионером?» в разных странах появились десятки новых победителей. Некоторые выигрывали даже большие суммы. Тем не менее именно игра Джона Карпентера остается одной из самых известных в истории телевикторины.

Ранее мы рассказывали о звездах, для которых «Ералаш» стал трамплином в шоу-бизнес.