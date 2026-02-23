Игорь Крутой рассказал, почему живет отдельно от семьи

Игорь Крутой не любит вторжения в личное пространство и редко рассказывает о своей семье. Поэтому его откровенные слова о том, что он давно живет раздельно с супругой Ольгой, удивили публику.

Как оказалось, жизнь и творческая деятельность композитора неразрывно связаны с Россией, тогда как жена и дочери предпочитают оставаться в Соединенных Штатах. При первой возможности семья объединяется. Игорь Яковлевич объяснил, что у него с женой вполне счастливый брак, и их устраивает такое положение дел, информирует издание vokrug.tv.

Ольга также констатировала, что их жизнь в разных странах — осознанный выбор, продиктованный работой и семьей, а не признак кризиса в отношениях.

В феврале этого года народный артист России Игорь Крутой отметил день рождения своей матери: Светлане Семеновне исполнилось 92 года. Женщина уже много лет живет в Майами, и композитор связался с ней по видеосвязи, чтобы лично поздравить.