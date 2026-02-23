Штрафы с Укупника стали взыскивать по суду

Аркадий Укупник получил штрафов ГИБДД за год на 47 тысяч рублей. И за целый год не собрался их уплатить. Теперь их взыскали по суду.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, Range Rover артиста замечен в 38 нарушениях. Подавляющее большинство - за превышение скорости, есть и за запрещенные маневры, неоплаченную парковку, выезд на выделенную полосу и другие.

По информации ТГ-канала, у Укупника есть и налоговые долги — 181 тысяча рублей плюс пени за использование имущества.

Ранее сообщалось, что федеральная налоговая служба уже арестовывала счета Укупника. Музыкант задолжал ФНС 42 тыс. рублей, поэтому налоговая служба приостановила ему операции по счетам.