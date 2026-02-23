«Молюсь, чтобы не было операции»: Фриске сообщила о болезни

Наталья Фриске выложила в микроблоге сообщение об ухудшении состояния здоровья. Она призналась, что снова столкнулась с проблемами, которые проявлялись ранее. Об этом информирует издание super.

© Соцсети

«Простите, ребят, что пропала. Я тут заболела, и, видимо, повтор как летом. Молюсь только, чтобы не было операции, так как опять лимфоузел воспалился сегодня ночью…», — написала Наталья.

Напомним, блогеру осенью 2025 года диагностировали гнойную ангину. Наталья прошла курс лечения. Сначала болезнь отступила, однако спустя неделю воспалился шейный лимфоузел. В итоге понадобилось хирургическое вмешательство.

