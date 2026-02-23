Дакота сообщила, что у нее с Роуз Хантингтон-Уайтли одинаковая проблема

Певица Рита Дакота прокомментировала ситуацию с Роуз Хантингтон-Уайтли, которую сейчас массово хейтят за злоупотребление филлерами. Дакота отметила, что ее собственное лицо после пластической операции стало похоже на лицо модели.

© РИА Новости

«Сегодня только ленивый не прислал в директ, что у меня лицо один в один, как у Роуз Хантингтон», — написала Дакота.

Певица объяснила, что печальное сходство вызвано неудачной блефаропластикой, пишет super.

У самой Риты процедура вызвала серьезные проблемы. И точно то же она видит на фото Роуз: глаза разного размера, дырки в щеках, отечность и складки из мышц под глазами

© Соцсети

«Капец сочувствую Роуз, теперь надо год ждать, чтобы это исправить. И до конца все равно не получится, только немного улучшить, как у меня вышло. И это необратимо, сколько бы у тебя ни было денег», — написала Рита в микроблоге.

По словам певицы, которая сейчас переделывает лицо у другого пластического хирурга, она до сих пор задумывается, чем руководствовался предыдущий медик

Второй хирург пытается исправить недочеты предыдущего специалиста — для этого Дакоте предстоит перенести еще операции. Однако он сразу предупредил, что полностью исправить глаза певице не сможет.