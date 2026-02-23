Айза раскрыла детали первой брачной ночи
Блогерша рассказала, что не так представляла себе это событие. Она поделилась подробностями в соцсетях.
41-летняя блогерша Айза-Лилуна Ай вышла замуж в третий раз — за 30-летнего Степана Кузьменко, с которым живет на Бали.
Расписались в Джакарте (на острове нет российского консульства), без торжества — сразу вернулись к детям и собакам. На видео первая брачная ночь: Айза спит с младшим сыном Элвисом и питомцами.
«Степан понимает: дети для меня на первом месте», — отметила звезда.
Большая свадьба — позже.