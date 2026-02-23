Звезда «Глухаря» Протасов был ранен после концерта для бойцов СВО

Олег Протасов известен россиянам по ролям в сериалах «Московская сага», «Зона. Тюремный роман», «Глухарь», «Счастливы вместе» и других. Он также выпустил пять альбомов песен в жанре русского шансона. Артист регулярно бывает в зоне спецоперации, пишет издание Тhevoicemag.

© Соцсети

В эфире программы «Звезды сошлись», посвященной Дню защитника Отечества, Протасов рассказал, что в одной из поездок в зону спецоперации попал под обстрел и получил ранение руки.

«Осколочное ранение получил ночью. После концерта мы легли спать с 18 на 19 июля. Две мины прилетело», — пояснил Олег.

Взрывной волной выбило стекла, один из осколков попал в руку Протасова. Ему повезло —он спал, прикрыв этой рукой голову. Олегу оказали первую помощь и перевезли в московскую больницу.

Ранее Протасов признался, что на протяжении четырех лет злоупотреблял спиртным. В период с 2002 по 2006 год артист работал в ресторане, где пел свои песни и пил. Протасов отметил, что смог избавиться от вредной привычки после того, как ушел из ресторана.