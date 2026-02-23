Газманов вдвое поднял гонорар перед Днем защитника Отечества

Певец Олег Газманов в два раза увеличил свои требования к гонорару за выступления перед 23 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Стоимость «патриотического корпоратива» теперь составляет около 7 млн рублей, в то время как ранее она была примерно 4 млн. По данным СМИ, музыкант планирует заработать более 20 млн рублей за февральские концерты. На данный момент у него уже есть три заказчика.

При этом, отмечает «База», условия райдера на 2026 год Газманов оставил без изменений, сохранив премиальный уровень. В его требованиях написано: «Гримерная комната для О. Газманова должна быть лучшей в помещении».

Среди других просьб: хлеб цельнозерновой бездрожжевой, два лимона, нарезка мясная (но не колбасная), сезонные ягоды, печень трески, салатный микс, ﻿﻿козий сыр и пармезан.

До этого также сообщалось, что в транспортном райдере артиста фигурируют такие премиальные марки автомобилей, как Mercedes, Lincoln, Audi A8 или BMW. Певец просит отдельный автобус для команды и сопровождение ГИБДД для избежания возможных пробок.

