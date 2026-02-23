Шуфутинский рассказал, что ему мешает вести здоровый образ жизни

Михаил Шуфутинский старается поддерживать форму и заниматься спортом. В частности – плавать и совершать пешие прогулки. Но заслуженный артист РФ, по его словам, порой не может победить лень, пишет 5 Канал. К примеру, после концертов он предпочитает хорошо выспаться.

«Иногда поздно возвращаюсь с концерта, утром думаю: „Вставать плавать или не плавать?“. Говорю себе: „Встань, собака, ты же для себя это делаешь“. И не могу. В десять часов утра не могу глаза открыть», —признался артист журналистам «МК».

Гулять достаточное количество времени тоже не удается, хотя Шуфутинский за это себя и ругает. Шансонье много работает в студии и за компьютером.

Недавно звезда шансона подтвердил, что женился на своей возлюбленной, 49 летней Светлане Уразовой. Около 10 лет они были вместе, и недавно решили узаконить отношения.