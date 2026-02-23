Стало известно, сколько заработает Газманов за праздничные концерты

Олег Газманов почти в два раза поднял гонорары перед 23 февраля. Сейчас его выступление на корпоративе стоит около 7 миллионов рублей. Заказчики мероприятий готовы платить – по данным Телеграм-канала Вaza, у него уже есть три заявки. То есть за февральские выступления он заработает как минимум свыше 20 миллионов рублей.

Условия райдера артист менять практически не стал – там и так все на премиальном уровне. Представительский седан Mercedes-Benz, Lincoln, Audi A8 или BMW 7-й серии, плюс автобус для команды и сопровождение ГИБДД «на случай пробок и праздников».

Для перекуса в гримерке мясная нарезка высокого качества из магазинов премиум-класса, текила Don Julio, Patrón или Casamigos.

Народный артист России Олег Газманов к своему 75-летию в 2026 году запускает большой тур, который охватит города России и других стран. Об этом артист рассказал в интервью ТАСС.

Газманов рассказал об отношении к деньгам

Артист отметил, что 2026 год станет для него временем серьезной, но приятной работы.