Телеведущая Анфиса Чехова улетела в Париж вскоре после свадьбы

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что улетела на медовый месяц в Париж вместе со своим супругом, продюсером Александром Златопольским.

«В прошлый раз я уехала отсюда невестой, а вернулась уже женой», — поделилась воспоминанием знаменитость, опубликовав серию видео из поездки.

На одном из роликов пара запечатлена в аэропорту: Чехова шутливо спрашивает мужа: «Саша, ты мне еще одно предложение хочешь сделать?»

Другое видео демонстрирует интерьер гостиничного номера — именно там, по словам артистки, она согласилась стать женой Златопольского. С балкона открывается живописный вид на шпиль Эйфелевой башни и панораму центра Парижа.

Позднее пара посетила ресторан, после чего прогулялась возле главной достопримечательности Франции.

«Сюда все приходят нарядные — в платьях и полуголые. А мы с Сашей в шапочках, объевшиеся после ресторана. Вот такая семейная жизнь: уходит гламур, но приходит уют и тепло», — отметила Чехова.

Телеведущая Анфиса Чехова вышла замуж 5 февраля 2026 года за Александра Златопольского. Знаменитость рассказывала, что на их церемонии присутствовала экс-супруга продюсера — актриса и сценарист Наталья Донская. Она приехала в ЗАГС по приглашению молодоженов.