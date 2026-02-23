Бородина ответила, брала ли она когда-то деньги в долг

Телеведущая Ксения Бородина заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что никогда не берет деньги в долг.

Ксения Бородина предложила подписчикам задать интересующие их вопросы. Одна из фанаток спросила, как телеведущая относится к тому, чтобы давать деньги в долг. Знаменитость заявила, что это неблагодарное дело. По ее мнению, таким образом человек начинает вызывать агрессию у того, кого выручил.

Она также написала, что сама не берет деньги в долг.

На прошлой неделе Ксения Бородина эмоционально отреагировала на слухи о беременности в соцсетях. Звезда поделилась кадрами с отдыха в Дубае, на которых пользователи Instagram разглядели округлившийся живот. Блогер потребовала прекратить обсуждать ее фигуру.

«Ребятки, вы немного задолбали мне писать про беременность, животик и так далее. Вы за своими животиками следите. Меня мои формы ох как устраивают сейчас! Тем более я на спорте по три раза в неделю. И бросила курить как четыре месяца», — высказалась бизнесвумен.

Бородина недавно призналась, что поправилась. Телеведущая планирует похудеть на пять килограммов, но без жестких ограничений в питании.