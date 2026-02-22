Женившийся на 49‑летней Михаил Шуфутинский старается следить за здоровьем: «Иначе кому я буду нужен?»

77‑летний Михаил Шуфутинский продолжает крепко стоять на ногах и выступать на сцене со своими хитами. За кулисами недавнего концерта он откровенно признался, что старается за собой следить. «Иначе кому я буду нужен?» — приводит «МК» слова шансонье.

Михаил регулярно плавает: в его загородном доме есть бассейн. После концерта, правда, заставить себя отправиться утром на плавание — не самая простая задача. В десять утра Шуфутинский не может открыть глаза.

«Говорю себе: „Встань, собака, ты же для себя это делаешь“. И не могу. <…> Но сегодня долго плавал и замечательно себя чувствую», — признался артист.

В свои годы Михаил чувствует себя счастливым человеком: как говорит сам, имеет возможность говорить, с кем хочет, и обходить стороной тех, с кем не желает вести диалог.

Недавно звезда шансона подтвердил, что женился на своей возлюбленной, 49‑летней Светлане Уразовой. Около 10 лет они были вместе, и недавно решили узаконить отношения.

