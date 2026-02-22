Киркоров рассказал, почему выставил квартиру на продажу

Филиппа Киркоров до сих пор восстанавливает здоровье после ЧП, произошедшего весной 2025 года. Тогда он загорелся прямо на сцене, находясь на большой высоте. Шрам на локте до сих пор полностью не зажил. Тем не менее артист готовится к встрече со зрителями, сообщает портал Vokrug.tv.

На новое шоу он потратил 200 миллионов рублей. Для того чтобы покрыть все расходы, Киркоров выставил на продажу элитную четырехкомнатную квартиру в центре Москвы. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентами шоу «Ты не поверишь!».

«Никогда не стоял в очереди с протянутой рукой: „Помогите мне сделать шоу“. Я все инвестировал в себя. Шоу очень дорогое», — отметил Филипп.

В квартире зеркальные стены, бархатные диваны, позолоченный трон – все было сделано по вкусу поп-короля эстрады. Продается квартира за 240 миллионов рублей.

Ранее Леонид Дзюник, бывший директор Киркорова, заявил, что в браке с Филиппом Алла Пугачева жила за счет молодого мужа. Киркоров же, по словам Дзюника, полностью содержал семью на протяжении 10 лет.