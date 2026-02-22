Сябитова объяснила, почему не хочет замуж

Роза Сябитова рассказала о том, что некоторые подписчики жалеют ее как женщину, у которой нет мужчины «на старости лет». Но

сама Роза считает свое одиночество благом, пишет издание Super.

«А для меня мой образ жизни — не наказание, а долгожданная передышка, жить для себя», — написала она в ТГ-канале.

Тут же телесваха обратилась к аудитории с вопросом, как подписчики сами воспринимают отсутствие пары — как наказание, паузу или дорогу домой?

Ведущая и раньше говорила, что больше не собирается замуж. Свою жизнь Роза намерена потратить на себя любимую.

«И мужчина не может сюда вписаться, и я не хочу».

Напомним, пары со слишком большой разницей в возрасте никогда не проходят проверку временем, сказала Роза Сябитова. Певец, народный артист России Григорий Лепс и студентка лондонского колледжа моды Аврора Киба расстались из-за непонимания подхода друг друга к жизни, вообще отношения со столь большой разницей в возрасте изначально обречены на провал.