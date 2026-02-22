Успенская объяснила, почему «не ходит в Кремль»

Любовь Успенская объяснила, что не появляется на сцене Кремлевского дворца не потому, что ее не приглашают на самую престижную концертную площадку страны, а потому, что туда не пускают с собачкой.

«Я вот в Кремль не хожу, на концерты, на всякие презентации, разные «солянки», потому что туда не пускают мою собачку. Это мой талисман. Он везде со мной, и, если его нет рядом, мне кажется, что-то произойдет. Ну, чувствую: когда он рядом, ничего не случается», — заявила Успенская.

Как пишут 7days, Любовь Залмановна сказала, что вообще не посещает мероприятия, куда не пускают с животными. Фрэнк Джуниор-младший породы йоркширский терьер, имеет свою спальню, няню, наряды и повара, который кормит его органической курятиной из Австрии.

В конце января Успенская устроила перепалку с бортпроводницей на рейсе Москва — Омск. По словам артистки, сотрудница авиакомпании перегородила ей проход, обвинив в нарушении правил перевозки животного, и не дала даже занять свое место.