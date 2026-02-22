Киркоров объяснил, почему высоко ценит Мари Краймбрери

Филипп Киркоров не скрывает своего восхищения талантами Мари Краймбрери. В беседе с «Муз ТВ» он признался, что ему еще не приходилось встречать такого одаренного продюсера. Филипп называет ее «многостаночником». И, хотя над синглом «Давно все хорошо» Филипп и Мари работали два года, финальную версию записали довольно быстро, пишет издание Super.

© РИА НОВОСТИ

«Я круче музыкального продюсера, который и композитор, и автор слов, и музыки, в своей жизни не встречал, несмотря на ее юный возраст», — сообщил поп-король.

Певица полностью курирует процесс от создания песни до рекламы в соцсетях.

Ранее Мари Краймбрери и Дима Билан записали совместный трек «Ты не моя пара». В 2023 году Билан и Краймбрери выступили с этим треком на ежегодном концерте Big Love Show. Во время номера они изображали боксерский поединок. Видимо, Мари Краймбрери увлеклась и не подрассчитала свои силы, в результате чего слишком сильно ударила Билана.

Во время выступления он не подал виду, но потом признался в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ, что Краймбрери сломала ему ребро.