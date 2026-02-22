«Бурановские бабушки» рассказали о планах коллектива
«Бурановские бабушки» из Удмуртии продолжат творческую деятельность после смерти участницы коллектива Зои Дородовой. Об этом рассказала ТАСС его художественный руководитель Ольга Туктарева.
«Нас мало осталось, пять человек всего. Бабушки уже в солидном возрасте, но все равно в Ижевск выезжаем с выступлениями по возможности, если позволяет здоровье. А так тихонько своей деревенской обычной жизнью живут бабушки», - рассказала Туктарева.
Бабушки строят дом милосердия для одиноких стариков при храме. Туда уже провели воду и газ, теперь нужно меблировать помещение и оформить документы. Концерты коллектива дают возможность продолжать эту деятельность.
В составе коллектива - народные артистки Удмуртской Республики Наталья Пугачева, Граня Байсарова, Алевтина Бегишева, Галина Конева, Валентина Пятченко, Ольга Туктарева. Екатерина Шкляева умерла в 2024 году, Зоя Дородова ушла из жизни в феврале этого года.
«Бурановские бабушки» получили всемирную известность в 2012 году, когда представляли Россию на конкурсе «Евровидение» с песней Party for Everybody и заняли второе место.