Наталья Фриске попала в коммунальный скандал

Наталья Фриске отдыхала во Вьетнаме. А в это время в ее квартире на верхнем этаже многоэтажки прорвало трубу и залило горячей водой нижние квартиры.

«Мне позвонил рано утром папа, у меня в квартире прорвало трубу ночью, я затопила восемь или девять этажей вниз. Я теперь виновата во всей этой аварии. Сейчас пытаюсь найти билеты ближайшим рейсом. Прямые билеты на одного стоят по 100 с лишним тысяч», рассказала Наталья в эфире программы «Ты не поверишь!».

Перепуганная Наталья призналась, что боится даже представить, что будет, если ее действительно признают виновной в аварии, пишут 7days.

Соседи Фриске готовят к ней многомиллионные иски. Но окончательное слово остается за экспертной комиссией, которая должна официально установить причину коммунальной беды.

Сейчас Наталья старается не думать о плохом. Она продолжает отдых во Вьетнаме вместе с супругом и дочерью Луной.