Водонаева показала новую грудь

Алена Водонаева рассказала, что сделала пластику груди. Об этом телеведущая сообщила в Телеграм-канале, где продемонстрировала себя на больничной койке в клинике. По словам Алены, все прошло успешно.

Делал пластику хирург Сергей Блохин, который работал со многими звездами, пишет gazeta.ru

© Соцсети

«Восстанавливаюсь и возвращаюсь в строй. Все прошло хорошо», — сообщила телеведущая.

Ранее Водонаева писала в микроблоге, что с момента прежней операции, когда она уменьшала грудь, прошло уже десять лет. И она приняла решение – сделать бюст еще меньше.

Некоторое время назад российская телеведущая и блогер Алена Водонаева внезапно заговорила о пересадке волос.

/