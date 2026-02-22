Обнародовано, почему не все организаторы концертов приглашают Гагарину

Райдер Гагариной считают чрезвычайно жестким. Накануне в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что у Полины Гагариной образовался 10-миллионный долг перед Федеральной налоговой службой. Сумма не маленькая, но ее можно закрыть всего за один частный концерт. Выступление певицы стоит 7–10 миллионов.

Правда, как сообщает Телеграм-канал Mash, не все организаторы хотят работать с Гагариной, поскольку у нее слишком жесткие условия.

В райдере - кокосовая вода, хумус, протеиновые батончики, соус дор-блю, соевое молоко, итальянская лепешка. Алкоголь только дорогой: виски The Glenlivet Founder’s Reserve, шампанское Ruinart Blanc de Blancs и коньяк Rémy Martin XO.

На гримерке должна быть табличка «Без стука не входить». 15 тысяч требуется на оплату парковки, а диван должен быть не короче 170 сантиметров. Обязателен личный секьюрити.

В том случае, если не будет выполнен хотя бы один пункт, артистка оставляет за собой право забрать деньги и отменить выступление.

Что касается долга ФНС, то под угрозой блокировки счета трех компаний: «Полина Гагарина», «Гагараэвент» и «Джейси-Гагараком». Они в 2024-м году заработали певице 450 миллионов рублей выручки.