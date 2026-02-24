Самойлова рассказала, какую операцию сделала ее мать

Блогерша Оксана Самойлова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее мать Евгения сделала подтяжку груди.

© Соцсети

«Моя мама 35 лет мечтала о подтяжке груди. И это всегда не осуществлялось, потому что операция сложная, долгая реабилитация, долго заживают швы, выпадаешь из жизни на этот период и так далее. Еще она не хотела импланты, а красивая подтяжка без имплантов — это нереально, как мы думали...»— поделилась блогерша.

Самойлова рассказала, что обратилась к пластическому хирургу Вардану Хачатряну, который работает по авторской методике. Блогерша привезла мать в Дубай, где ей провели операцию. По словам знаменитости, восстановление ее родительницы проходит хорошо. Как отметила Самойлова, ее мать улетела домой на следующий день после пластики.

«Так что мама сразу встала и пошла, плавала и танцевала на дне рождения Давида. Видеть ее счастливой и уверенной — бесценно», — написала блогерша.

На днях телеведущая Алена Водонаева в Telegram-канале сообщила, что сделала пластику груди. По ее словам, операция прошла успешно. Она опубликовала фото в палате.

«Восстанавливаюсь и возвращаюсь в строй. Все прошло хорошо», — поделилась телеведущая.

Хирург Сергей Блохин уменьшил грудь Водонаевой. Он работал с такими звездами, как блогер Тата, модель Ника Крауш, актриса Наталья Бондарчук и дизайнер Мария Цигаль.