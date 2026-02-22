Айза объявила о важном событии

Айза-Лилуна Ай вышла замуж за Степана Кузьменко. Блогер поделилась радостной новостью с подписчиками.

© РИА НОВОСТИ

«Пусть наша жизнь будет такой же, как это фото. Счастливые и под березками. Ура! Мы теперь муж и жена!» — написала Айза под совместным фото со Степаном.

В прошлом году они приняли участие в реалити-шоу «Ставка на любовь», где Степан и попросил руки возлюбленной. Он признавался, что изначально планировал сделать предложение в более спокойной обстановке, но потом решил, что Айзе должен понравиться этот маленький сказочно оформленный перфоманс, пишет СтарХит.

© Соцсети

Степан Кузьменко трудился в Нижневартовске, был замначальника нефтяного центра в «Славнефть-Мегионгазе». Его отец занимает пост федерального инспектора, а сестра замужем за мэром Ханты-Мансийска.

Айза когда-то говорила.

«Мой мужчина придет ко мне домой сам».

Так и случилось. Степан просто зашел помочь общей знакомой с багажом, когда Айза была в Москве. Со временем знакомство переросло во взаимную симпатию.

Несмотря на то, что Айза изначально не планировала связываться с мужчинами из России и опасалась разницы в возрасте (Степан младше ее на 10 лет), семья состоялась. Важным моментом стало то, что сыновья Айзы приняли Степана.