Пашинян снял видео под песню Чеботиной и показал сердечко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снял видео под песню Люси Чеботиной "Солнце Монако". Ролик опубликовал в TikTok. Пашинян поздравил подписчиков с добрым утром и признался всем в любви. В видео он подтанцовывает под хит Чеботиной, а потом показывает жестом сердечко. В комментариях русскоязычные пользователи прозвали Пашиняна "самым добрым и милым президентом". Подписчики политика разделились на два лагеря. Одни поддержали ролик, признавшись, что после него им захотелось посетить Армению. А вторые раскритиковали за видео с российской певицей. Некоторые задались вопросом, когда премьер-министр успевает работать, если часто записывает контент для TikTok. В сентябре Филипп Киркоров заявил, что Люся Чеботина является королевой российского шоу-бизнеса. Певица ответила Киркорову, что не считает себя такой. Она назвала себя "принцессой". "Для меня — королева. Уж в королевах я разбираюсь. Сначала королева, а потом — Примадонна", — ответил Киркоров. Чеботина назвала утверждение Киркорова "интересным намеком". Известно, что в России Примадонной принято называть Аллу Пугачеву.