Кушанашвили высказался о доходах Родригеза

Тимур Родригез недавно выиграл суд у бывшей жены Анны Девочкиной. Артист теперь не обязан перечислять ей 500 тысяч рублей на ежемесячное содержание, как он делал это раньше. Артист сообщил, что его доходы серьезно сократились из-за текущего кризиса. Благо он и так отдал Анне с момента их развода 55 миллионов рублей.

Отар Кушанашвили был чрезвычайно удивлен такими озвученными суммами, информирует СтарХит.

«Как мог бездельник — безработный, разведенный — послать 55 миллионов бывшей жене? Я рассуждаю с точки зрения познавшего все перипетии экономики человека? Чтобы эти 55 миллионов отдать бывшей жене, он должен был где-то заработать их. Где в России, — в которой людям не на что жить, — зарабатываются такие деньги?!» — возмутился телеведущий.

Кушанашвили попытался вспомнить, где работал Тимур, чтобы иметь такой доход.

«Что мы знаем о Родригезе? Мы знаем, что он сидит в шоу „Маска“, где взрослые люди дают позора. Знаем, что он пытался петь, когда-то был в Comedy Club. Тогда сколько зарабатывает Малахов? А сколько Эрнст? Я понимаю, откуда деньги у Эрнста — он глыба, сам выстроил карьеру. Но у этого 50 миллионов… Так кондратий может хватить!» - возмутился Кушанашвили.

В 2024 году Кушанашвили проходил лечение в связи с онкологическим заболеванием. В СМИ писали, что деньги на лечение журналиста собирали представители шоу-бизнеса, в том числе певцы Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николай Басков.