Осудивший СВО рэпер получил российское гражданство

Латвийский рэпер Markul (Марк Маркулис – настоящее имя) получил российское гражданство. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как отмечает издание, после начала специальной военной операции на Украине Markul осудил действия российских властей и улетел в Лондон. Позже он продолжил вести гастрольную деятельность в России и собирать многотысячные залы.

Shot подчеркивает, что из-за российского гражданства может лишиться латвийского. По данным издания, в Латвии могут принудительно лишить гражданства из-за паспорта России. Маркулис выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома, 1 микстейп и множество синглов. Он выступал с такими артистами, как Oxxxymiron, FEDUK, OG Buda, Тося Чайкина.

В феврале 2026-го глава министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подписал запрет на въезд в страну рэпера с российским гражданством Гио Пики (Георгия Джиоева).

По данным Shot, Генпрокуратура страны пригласила Джиоева на беседу. После этого будет решена судьба концерта Гио Пики в Вильнюсе, запланированного на 21 марта в Pramogų Arena, вмещающей 10 тысяч человек.