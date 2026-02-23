Басков сделал признание о личной жизни

Николай Басков считается завидным женихом России. Он – популярный, обеспеченный, востребованный… На недавнем концерте в Кремле Басков пребывал в хорошем расположении духа и много рассуждал о чувствах.

- Бог кому-то дает любовь и счастье, кому-то – трудности, кому-то что-то другое, - объяснил артист. – Судьба артиста – она всегда непредсказуемая и непростая. Чтобы понять артиста, надо просто побыть в его шкуре.

Николай считает, что встретить вторую половинку популярному человеку – большое счастье. По словам Баскова, в большинстве случае от артиста это не зависит.

- Это судьба, - продолжил Николай. - Встретить человека, который тебя будет понимать, непросто. Не каждая женщина будет жить во имя мужчины. Такое редко случается.

Впрочем, Басков признался, что среди его коллег есть певцы, которым повезло с женами. Имена некоторых из них Николай озвучил в этот вечер.

- Нелли Кобзон, Ира Лещенко – то поколение, которое понимает, - продолжил рассуждать тенор. - А у нас другие возможности и на нас смотрят иногда по-другому.

При этом Басков уверил журналистов, что, несмотря ни на что, своей личной жизнью он доволен.

- У меня все прекрасно, - рассмеялся артист. – У меня сердце всегда занято, но не глубоко.

Напомним, что в свое время Баскову приписывали романы с многими красотками шоу-бизнеса. В последнее время Николай свои отношения не афиширует. «Золотой голос России» признался, что активно готовится к грядущему юбилею. Осенью тенору исполнится 50 лет. Его Басков планирует отпраздновать с размахом, устроив большой концерт.