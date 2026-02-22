Волкова рассказала об ужасной находке под полом купленной квартиры

Трехкомнатную квартиру в центре столицы Екатерина Волкова приобрела несколько лет назад. Сейчас большой ремонт завершен, и актриса в ходе беседы с журналистами НТВ в рамках программы «Ты не поверишь!» рассказала, каких проблем ей стоило сделать себе квартиру мечты.

Дом находится напротив ее работы. В настоящее время актриса служит во МХАТе имени Горького.

«Я называю это „хата у МХАТа“. Я работаю в этом театре. Можно выходить в тапочках», - пошутила Волкова.

По словам актрисы, ремонт обошелся ей в шесть миллионов рублей. 700 тысяч «потянула» современная кухня, но большая часть денег ушла на замену полов. В процессе ремонта хозяйку ждали страшные находки, пишет СтарХит.

«Здесь был очень хороший паркет, я думала оставить, не трогать, но оказалось, это невозможно. Когда нам вскрыли деревянный пол, там мы нашли кости, зубы… человеческие?» - сказала актриса.

Как выяснилось, эти кости принадлежали животным.

Но трудности были преодолены, и сейчас у Екатерины красивое, уютное жилье, ремонт в котором сделан с отсылом к духу старой Москвы.

