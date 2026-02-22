Шаляпин объяснил, почему восхищается Волочковой

Прохор Шаляпин рассказал, что восхищается силой духа Волочковой и считает ее бойцом и труженицей. Как известно, недавно Анастасия перенесла операцию в немецкой клинике. Прохор в курсе всей ситуации и считает, что он сам едва бы смог справиться с тем, что преодолела балерина, пишет издание super.

«То, что пережила она, меня бы, например, поломало сразу. Но Анастасия справилась, в очередной раз доказав, что она очень сильная духом и физически», — сказал Шаляпин журналистам Teleprogramma.pro.

Сейчас Анастасия уже дома, проходит курс реабилитации. Она объяснил, что перенесла операцию из за травмы, ставшей следствием 40 лет танцев на пуантах. Волочкова назвала недуг исключительно профессиональным.

«Потому что это не языком чесать, а ногами, извините, всю жизнь», отметила она.

