Продюсер заявил, что Пугачева жила за счет Киркорова

Леонид Дзюник, бывший директор Киркорова, заявил, что в браке с Филиппом Алла Пугачева жила за счет молодого мужа. Киркоров же, по словам Дзюника, полностью содержал семью на протяжении 10 лет.

По мнению Леонида Алексеевича, тогда у Аллы Борисовны не было концертов, да еще и ее бизнес оказался убыточным, пишет СтарХит.

«Она жила более 10 лет за счет Филиппа Киркорова. У Аллы не было в тот момент концертов, она ничего не зарабатывала. Производство чипсов провальное, сидение в казино — все было на деньги мужа. Те 250 тысяч долларов, которые я принес на раскрутку Насти Стоцкой, ушли на нужды Аллы. Потом Филиппу пришлось эти деньги отдавать. Она обобрала его как липку. Когда я показал, сколько денег уходит на ее траты, он был в шоке. Когда Филипп отложил 100 тысяч долларов, был скандал», — сообщил продюсер.

Алла Борисовна не так давно дала интервью, где призналась, что она никогда не любила бывшего, просто помогла начинающему певцу ворваться в мир шоу-бизнеса.

Киркоров же до сих пор говорит, что Алла была самой большой любовью всей его жизни.

СМИ пишут, что Филипп Киркоров и Алла Пугачева до сих пор испытывают чувства друг к другу спустя 20 лет после развода. Артисты носят особые одинаковые украшения-талисманы.