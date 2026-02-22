Земфира* приостановила карьеру и уехала в Лондон

Певица Земфира* (признана в РФ иностранным агентом) временно приостановила карьеру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, отказалась от масштабных концертов до мая 2026 года. Артистка готова выступить на корпоративе минимум за €150 тысяч (около 1 354 200 рублей по текущему курсу).

Mash утверждает, что заказчики Земфиры должны быть как можно меньше связаны с Россией, если хотят видеть певицу на своем мероприятии. Частное выступление должно быть оговорено за полгода.

Как заявляет издание, Земфира боится задержания в странах СНГ во время возможного выступления.

После начала СВО Земфира уехала во Францию. Слухи о получении гражданства этой страны она опровергала.

Земфиру включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Согласно обоснованию Минюста, певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах», «получала поддержку от иностранных источников».

В октябре 2025-го издание РИА Новости сообщило, что Земфира сохранила права более чем на 170 произведений в России. В портфолио артистки, отмечает РИА Новости, значатся 178 авторских песен, три музыкальных произведения для кино и театра, шесть инструментальных композиций и две рекламные песни.