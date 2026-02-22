Комик Максим Галкин* (признан в РФ иностранным агентом) восхитил подписчиков откровенным видео в плавках. Ролик был опубликован в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

49-летний Максим Галкин был запечатлен в черных плавках. В ролике комик выныривал из бассейна.

Интернет-пользователи оценили внешний вид юмориста.

© Соцсети

«Макс, ты явно решил сломать интернет», «Ну все, пошла жара!», «Ни стыда, ни совести, ни фото спереди, чтобы поставить на заставку», — писали подписчики.

В конце января Максим Галкин обрел большую популярность в соцсетях после того, как опубликовал новые фотографии. Поклонники восхищались не только подкаченным телом артиста, но и его прической, а также бородой. Жена Галкина Пугачева тоже отмечалась под фотографиями. Алла Пугачева делилась, что ее супруг делает все, как ей нравится.

В феврале комик продемонстрировал мышцы, стоя в оранжевой майке и черных штанах перед зеркалом. Юморист был запечатлен во время отдыха с семьей на горнолыжном курорте во Франции. Подписчики восхитились внешним видом комика, отправив комплименты в комментариях.