Долина может заработать 3,5 млн рублей за три концерта

Народная артистка России Лариса Долина готовится к серии камерных выступлений в московском клубе Petter. По подсчётам РИА «Новости», при аншлагах певица может получить внушительную выручку — до 3,5 млн рублей за три вечера.

Концерты запланированы на 26 марта, 25 мая и 26 июля. Площадка рассчитана всего на 91 зрителя, что делает формат выступлений максимально камерным. Стоимость билетов варьируется от 9,5 тыс. рублей за стандартное место до 18,5 тыс. рублей — за столики у сцены. Места за столами и у бара продаются по 12,5–15,5 тыс. рублей. Позиции из меню в цену билета не входят.

По данным издания, при полном зале один концерт может принести около 1,15 млн рублей без учёта расходов. Если все три вечера пройдут с аншлагом, общая сумма приблизится к 3,5 млн рублей. Пока за месяц до ближайшей даты реализовано около 18% билетов.

Однако в конце января Долина уже выступала на этой площадке и тогда собрала полный зал — зрителям предлагали даже стоячие места.

В клубе уточнили, что певица и коллектив «Долина Band» выступают более часа. Формат небольшого зала позволяет поклонникам услышать любимые хиты в почти домашней атмосфере и пообщаться с артисткой на расстоянии нескольких метров.

