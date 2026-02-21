Поклонники встревожены внешним видом Макарской

Подписчики переживают за Викторию Макарскую, которая, по их мнению, сильно изменилась. По мнению многих, перемены во внешности произошли из-за того, что ее совершенно не бережет муж Антон Макарский.

Фолловеры считают, что рядом с супругой 50-летний актер выглядит намного моложе, сообщает СтарХит

© Соцсети

«Это же надо так «любить» свою жену, чтобы она рядом с тобой выглядела, как твоя мама»; - пишут подписчики в микроблоге звезды.

Напомним, летом прошлого года в социальных сетях обсуждали старое интервью Антона, где он резко говорил с Викторией. Подписчики решили, она несчастлива в браке. Правда, Макарская заявила, что все это лишь слухи.

«Докладываю: родные, я не изуродована, как утверждают в новостях, не нахожусь в больнице на последнем издыхании.

Меня никто не избивает — ни Антон, ни завистники, ни бандиты, никто меня не бьет. У меня нет никаких несовместимых с жизнью увечий, я не лежу в психушке, мы не разводимся, Антон не находится под следствием и не спился», — говорила тогда Макарская.

Макарский трижды уходил из семьи, но жена его возвращала. Однажды Виктория ушла сама, но в итоге не решилась на развод из-за венчания. Макарская уехала к матери в Минск, потому что не могла больше выносить тяжелый характер мужа. Но со временем пара научилась сглаживать конфликты.