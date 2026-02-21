Семенович объявила о намерении спасти олимпийскую сборную

В Италии завершились соревнования по женскому фигурному катанию, где российская спортсменка Аделия Петросян заняла шестое место. Россия впервые за 66 лет осталась без медалей.

© РИА Новости

Анна Семенович, которая в прошлом была профессиональной фигуристкой и завоевывала второе место на чемпионате России, пошутила, что на следующих соревнованиях будет спасать спортивную репутацию страны. В микроблоге она выложила ролик, где демонстрирует произвольный танец на льду, пишет издание super

© Соцсети

«Начинаю подготовку к следующей Олимпиаде. Золото будет за нами. Буду брать харизмой. Держитесь, соперники, я еду», — написала Семенович.

Семенович ответила на жесткую критику в Сети

Ранее экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович назвала несчастными бедолагами зумеров, которые разделяют счета с девушками. 45-летняя певица раскритиковала новое поколение, подчеркнув, что в двухтысячные были очень щедрые мужчины.