Галкин* опубликовал откровенное видео в бассейне

Максим Галкин продолжает демонстрировать самого себя пользователям интернета. Подписчики отметили, что супруг Аллы Пугачевой прекрасно выглядит. Недавно он показал себя в спортивной майке, которая подчеркивала хорошо развитую мускулатуру. Правда, тогда не все фолловеры поверили, что юморист так выглядит на самом деле.

Теперь же Максим решил убедить публику в том, что его бицепсы — не фотошоп, информирует СтарХит.

Галкин продемонстрировал на видеоролике в микроблоге, как эффектно выныривает из бассейна к окну с видом на исторические здания бельгийского города Антверпена, дав понять, что и в 49 лет можно быть в прекрасной физической форме.

© Соцсети

В конце января Галкин начал публиковать на странице в социальной сети фотографии, на которых он был запечатлен в новом образе. Так, комик стал появляться на снимках без очков и с многодневной щетиной, хотя раньше он всегда гладко брился, а также начал демонстрировать на фото свою спортивную фигуру. В комментариях многие женщины провозгласили юмориста секс-символом.

*Признан иноагентом в РФ.