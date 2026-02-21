Обнародованы новые детали знакомства Седоковой и Тиммы

Адвокат Маргарита Гаврилова, которая представляет сторону семьи Яниса Тиммы, рассказала, как Анна Седокова «охотилась» на молодого баскетболиста.

«Все началось на открытии бара Седоковой на Саввинской набережной в Москве — в подарок Янису полагался свитшот», — Сообщила Гаврилова. Яниса попросили на бумажке написать ссылку на его страницу в соцсети.

Седокова распорядилась написать парню Janis Timma и спросить, куда прислать курьера и отправить свитшот.

Янис получил подарок и опубликовал сторис в этом свитшоте под песню «Шантарам», сообщает СтарХит.

«С этого момента началась операцию по опустошению и уничтожению Яниса», - написала юрист.

Она убеждена, что Седокова планово и расчетливо добилась внимания спортсмена затем – его развода с семьей и последующего брака с ней. Во главе угла, по мнению адвоката стояли меркантильные интересы.

Родственники Тиммы обвиняют Седокову в том, что она разрушила и семью и карьеру Яниса и оставила его без денег в тяжелом состоянии психики. После трагической смерти 32-летнего баскетболиста его семья подала в суд и потребовала вернуть 60 миллионов рублей. Это половина суммы от продажи совместной квартиры пары. Первое судебное заседание по этому делу состоится 2 марта.

Напомним, что в октябре 2024 года Седокова обратилась в суд с иском о расторжении брака с Янисом Тиммой. Судебный участок мирового судьи удовлетворил иск. В декабре 2024 года баскетболист был найден мертвым в Москве. Источники СМИ в правоохранительных органах заявили, что он совершил самоубийство.