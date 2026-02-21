Раймонд Паулс отозвал все доверенности и разорвал отношения с представителями

Латвийский композитор Раймонд Паулс отозвал все выданные своим представителям доверенности перед юбилейным концертом в честь его 90-летия. Официальное заявление было опубликовано во вторник, 17 февраля, в издании Latvijas Vēstnesis.

© Вечерняя Москва

Соответствующая юридическая мера лишает представителей права заключать сделки и управлять финансовыми или имиджевыми вопросами. По словам экспертов, это указывает на резкое ухудшение отношений между ним и его командой, что может привести к судебным разбирательствам.

Кроме того, конфликт вокруг юбилейного концерта Паулса перерос в скандал с юридическими и общественными последствиями. Его решение воспринимается как публичное выражение недоверия к действиям его представителей и контроль композитора над своими делами.

В январе Паулс признался, что они с певицей Аллой Пугачевой не сотрудничают уже продолжительное время. По его словам, они поддерживают нормальные отношения и каждый следует своему жизненному пути. Композитор также предположил, что любая новая совместная работа неизбежно вызовет ностальгические сравнения с прошлыми успехами 1980-х годов.