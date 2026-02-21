$76.7590.28

Известный композитор Раймонд Паулс отозвал все доверенности у представителей

Илья Родин

Раймонд Паулс, известный советский, латвийский композитор, отозвал все ранее выданные доверенности представителям. Официальное объявление опубликовало издание Latvijas Vēstnesis.

Раймонд Паулс отозвал все доверенности и разорвал отношения с представителями
Журналисты пояснили, что решение обусловлено тем, что ряд площадок решил провести концерт композитора в рамках фестиваля «За мою родину». Средства от проведения мероприятия планировалось направить на «конкретное дело».

В конце прошлого года Паулс раскритиковал идею. В частности, заявил, что концерт может быть использован для получения прибыли с использованием его имени.

В январе 2026 года ряд композиторов, музыкантов, хормейстеров и продюсеров опубликовал открытое письмо с критикой проекта.

На фоне скандала певец Интарс Бусулис, мужской хор «Иманта» Валмиерского культурного центра и главные дирижеры отказались принимать участие в мероприятии.

Раймонд Паулс — народный артист СССР. С 1980-х годов Паулс выступал с авторскими концертами в Москве и сотрудничал с поэтами Андреем Вознесенским и Ильей Резником.