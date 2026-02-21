Раймонд Паулс отозвал все доверенности и разорвал отношения с представителями

Раймонд Паулс, известный советский, латвийский композитор, отозвал все ранее выданные доверенности представителям. Официальное объявление опубликовало издание Latvijas Vēstnesis.

Журналисты пояснили, что решение обусловлено тем, что ряд площадок решил провести концерт композитора в рамках фестиваля «За мою родину». Средства от проведения мероприятия планировалось направить на «конкретное дело».

В конце прошлого года Паулс раскритиковал идею. В частности, заявил, что концерт может быть использован для получения прибыли с использованием его имени.

В январе 2026 года ряд композиторов, музыкантов, хормейстеров и продюсеров опубликовал открытое письмо с критикой проекта.

Композитор Раймонд Паулс признался, что плохо себя чувствует

На фоне скандала певец Интарс Бусулис, мужской хор «Иманта» Валмиерского культурного центра и главные дирижеры отказались принимать участие в мероприятии.

Раймонд Паулс — народный артист СССР. С 1980-х годов Паулс выступал с авторскими концертами в Москве и сотрудничал с поэтами Андреем Вознесенским и Ильей Резником.