Ургант рассказал о неприятных происшествиях во время поездок в Европу

Иван Ургант время от времени выступает в разных странах. В своей программе «Живой Ургант» он рассказал о двух неприятных происшествиях, случившихся во время поездок. Так, при вылете из Лондона, самолет в котором находился Иван, совершил вынужденную посадку.

«Мы летели Air Serbia. Пилот сказал на сербском языке, что нам нужно на секунду сделать вынужденную остановку в Мюнхене. И мы с высоты 10 тысяч метров, я бы сказал, упали на Мюнхен. Прекрасно сели, стюардессы не волновались. Но когда мы приземлились, то увидели, что вся взлетная полоса была заставлена пожарными и полицейскими машинами, автомобилями скорой помощи», - поделился впечатлениями телеведущий.

Как оказалось, в кабине пилотов сработал датчик дыма, пишет издание Тhevoicemag.

Отар Кушанашвили раскрыл отношение к Урганту

Но на этом неприятности тура не закончились. Когда Ургант вышел на сцену в столице Австрии, то осознал, что плохо владеет левой рукой – средний палец сильно распух и не сгибается.

«Я не думал, что мой распад начнется с этой точки. Я думал, что у меня появится рубец, что меня хватит Кондратий... Хорошо, что всё остановилось на пальце», — пошутил Иван.

Напомним, Иван Ургант на протяжении десяти лет был ведущим программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Передача исчезла из эфирной сетки в феврале 2022 года. Тогда шоумен заявлял, что проект вернется, однако официальной информации о возобновлении шоу до сих пор не появлялось.