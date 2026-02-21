Долина выйдет на сцену в спектакле про маньяка-цирюльника

Певица Лариса Долина пригласила поклонников на мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», в котором она участвует.

В феврале спектакль пройдет на основной сцене Театра на Таганке в Москве 21 и 22 февраля.

«Сегодня и завтра встречаемся в театре на Таганке — вас ждет „Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит“», — сообщила она в своем telegram-канале.

Певица подчеркнула, что зрители еще могут приобрести билеты на ближайшие показы постановки.

Мюзикл длится 3 часа 10 минут с антрактом. Для «Суини Тодда» зал Театра на Таганке полностью трансформируют: пространство выстраивают таким образом, чтобы зрители оказывались «внутри» действия и погружались в атмосферу Лондона XIX века.

В город прибывает судно, на борту которого находится мрачный мужчина. Почти 15 лет он не появлялся в Лондоне. Раньше его звали Бенджамин Баркер: он работал брадобреем, был женат на красавице Люси, воспитывал дочь Джоанну. Но теперь это беглый заключенный.

Его супруга совершила самоубийство, а дочь оказалась под опекой судьи Терпина, которого мужчина считает виновником разрушения своей жизни. Баркер принимает решение: теперь он — Суини Тодд, намерен вернуть дочь и отомстить судье Терпину. Открыв цирюльню, Тодд выжидает момента, чтобы вновь встретиться с судьей, попутно расправляясь с теми, кому не повезло оказаться в кресле его брадобрейской мастерской.

Спектакль заявлен в репертуаре Театра на Таганке на 21 и 22 февраля, а также на 22, 23, 24, 25 и 26 апреля. В постановке заняты Петр Маркин, Лариса Долина, Екатерина Рябушинская, Дарья Авратинская, Екатерина Варкова, Иван Коряковский, Константин Любимов и другие актеры. Режиссер мюзикла — Алексей Франдетти.