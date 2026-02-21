Полина Гагарина должна Федеральной налоговой службе 10 миллионов рублей. Под угрозой блокировки счета трех компаний: «Полина Гагарина», «Гагараэвент» и «Джейси-Гагараком». Они в 2024-м году заработали певице 450 миллионов рублей выручки.

Как сообщает gazeta.ru, эти фирмы работают по упрощенке и ведутся через несколько юрлиц. ИП Ги два ООО формально разделены, но занимаются схожей деятельностью — исполнительским искусством.

Отмечается, что брат Валерия Меладзе — продюсер Константин в реестре РАО числится автором музыки и текстов песен «Спектакль окончен», «Нет», «Я тебя никогда не прощу» и аранжировки «Кукушки» Цоя. Он получает доход от треков, которые крутят на радио и стримингах.

Среди российских певцов лучшими вокалистами являются Полина Гагарина и Дима Билан – именно они достойны получить «Грэмми», считает музыкальный критик Сергей Соседов. У этих исполнителей были все шансы завоевать сердца западной аудитории, но они сами выбрали работать в первую очередь для россиян, заявил он.