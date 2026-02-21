Юлия Меньшова обратилась к умершей матери

Народной артистки России Веры Алентовой не стало 25 декабря прошлого года. Сегодня ей могло бы исполниться 84 года. Ее дочь, телеведущая и актриса Юлия Меньшова, в микроблоге выложила архивную фотографию с мамой. Об этом пишут news.ru.

«Сегодня твой день рождения. Впервые без тебя. Но я все больше ощущаю тебя в самой себе, и чувствую, что ты рядом — мой нежный, добрый, хрупкий и такой элегантный Ангел», — написала Меньшова.

© Соцсети

Ранее стало известно, что спектакль «Мадам Рубинштейн», где главную роль исполняла Алентова. исключили из репертуара московского театра имени А.С. Пушкина. Постановка находилась в репертуаре театра с 2022 года.

Актриса ушла из жизни неожиданно. Вера Алентова пришла проститься с коллегой Анатолием Лобоцким, который скончался из-за онкологии. Очевидцы сообщают, что Алентова заходила на церемонию прощания уже немного пошатываясь, а затем ее увезли на носилках. Позже стало известно, что Алентова скончалась. Актрисе было 83 года.