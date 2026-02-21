Стали известны детали пребывания Шарлота* в колонии

Эдуард Шарлот, осужденный за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, вошел в состав музыкального коллектива колонии, где отбывает наказание. Репертуар группы - патриотические песни, пишет РИА Новости. Эту информацию агентству сообщили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.

© YouTube

«Осужденный принимает активное участие в деятельности творческой группы учреждения, взаимодействуя с участниками музыкального коллектива, который исполняет песни патриотической направленности. В рамках данной деятельности проявляет заинтересованность, дисциплинированность и ответственное отношение. В честь наступающего праздника был концерт, организованный осужденными для осужденных», - сообщили представители УФСИН.

Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. До этого певец снял ролики, где он разрывает георгиевскую ленту, уничтожает военный билет, пародирует песню «День Победы», прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла.

Шарлот признал вину и извинился, в том числе лично перед предстоятелем РПЦ.

*Включен в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, Росфинмониторинга.