Ивлеева призвала жаловаться на взломавших ее аккаунт мошенников

Настя Ивлеева попросила подписчиков массово жаловаться на страницу, где мошенники публикуют фейковый контент.

Блогер назвала ситуацию «полным трэшем». По ее словам, из-за скандальных постов от ее настоящего аккаунта уже начались массовые отписки. Об этом пишет издание super.

Ивлеева посоветовала смотреть внимательно: взломщики использовали архивные видео разных лет.

«Ущербыши берут видео из архива, если быть внимательными, видно, что в каждой сторис я из разных годов! То худая, то пышнощекая, то с короткими, то с длинными [волосами]», — написала Ивлеева. «Не ведитесь!» — обратилась она к аудитории.

Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева сменила имидж на фоне взлома аккаунта. 34-летняя знаменитость предстала перед камерой с объемной укладкой и окрашенными в блонд волосами. Она заявила, что твердо решила вновь стать блондинкой.