Киркоров рассказал, с кем провел лучший в своей жизни День влюбленных

Филипп Киркоров и Алла Пугачева прожили в браке 11 лет. Артисты поженились в 1994 году. У Аллы это был уже четвертый брак, а у Филиппа - первый. Филиппу тогда было 26 лет, Алле – 44 года.

Несмотря на большую разницу в возрасте, в их союзе было счастье. Артист до сих пор с ностальгией вспоминает годы совместной жизни.

Киркоров в эфире шоу «Посиделки на „Дорожном радио“» рассказал, что именно с Пугачевой он провел самый романтичный День влюбленных в своей жизни. В январе 1994 года Киркоров и Пугачева обручились. Через месяц певица отправилась на гастроли в Германию, во Франкфурт-на-Майне. Филипп прилетел к ней на несколько дней, пишет «Комсомольская Правда».

«В феврале я поехал к ней в этот город на пару-тройку дней. Так получилось, что совпал мой приезд с этим замечательным праздником. Весь город был в сердечках. Мы провели этот день и все остальное вместе. Это было очень красиво, романтично, незабываемо - больше такого дня у меня не было», - поделился воспоминаниями исполнитель.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева до сих пор испытывают чувства друг к другу, спустя 20 лет после развода. Артисты носят парные украшения-талисманы.