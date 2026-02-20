Гогунский после конфуза с дочерью назвал членов своей «настоящей» семьи

Виталий Гогунский опубликовал пост после своего публичного позора в день рождения дочери.

Виталий Гогунский опубликовал новый пост на фоне шумихи вокруг своей персоны. На днях «Кузя» снова отличился — он поздравил свою дочь Милану Стар с совершеннолетием. Однако нюанс в том, что певице исполнилось 16, а не 18 лет.

И снова в Сети принялись высмеивать Гогунского, который на этот раз забыл возраст своего единственного ребенка. Впрочем, Виталия ничего не смущает, ведь он уже не в первый раз становится объектом смешков и критики. Артист оброс броней и перестал реагировать на хейт.

Сегодня Гогунский как ни в чем не бывало опубликовал новый пост. Он сфотографировался на фоне боксерских груш и показал пальцами цифру семь. Это число актер выбрал не просто так.

«Отмечаю близких по духу людей! Моя СемьЯ, от слова Семь Я! Которые меня уСЕМЕРЯют, значит Усиливают!» — заявил Гогунский.

Он отметил под постом нескольких друзей, которых считает своей «семьей».

В комментариях фолловеры отреагировали по-разному: «Отец года!», «Делать тебе нечего, Гогун», «Удачи, мой талантливый друг», «Он не играл, он прожил», «Огненный, буду ждать концерт в Москве».

Напомним, в прошлом году Виталий стал звездой после своего высказывания о женщинах. Артист заявил, что жене не положено находиться при муже в плохом настроении. Фраза вызвала огромный резонанс.