Любовь Успенская отказалась от концертов в Кремле из-за суеверий

Любовь Успенская призналась, что редко бывает на концертах в Кремле из‑за своей собачки. Артистка не скрывает, что она суеверна — певица чувствует, что, когда пушистый талисман рядом, ничего плохого не произойдёт, и не любит расставаться с питомцем по кличке Джуниор. Видео с комментарием звезды разместил продюсер Дмитрий Иноземцев в личном блоге.

© Super.ru

«Я вот в Кремль не хожу, на концерты, на всякие презентации, разные „солянки“, потому что туда не пускают мою собачку. Это мой талисман. Он везде со мной, и, если его нет рядом, мне кажется, что‑то произойдёт. Ну, чувствую: когда он рядом, ничего не случается», — рассказала Любовь Успенская на съёмках клипа.

Ранее дочь Любови Успенской очаровала поклонников изящным танцем в платье с декольте. В личном блоге Татьяна Плаксина опубликовала видео, где она запечатлена в роскошном наряде с глубоким декольте и изящным вырезом.

На кадрах Плаксина исполнила чувственный танец, двигаясь в ритме романтичной итальянской мелодии. Поклонники единодушно отметили, что выбранный наряд и музыкальная композиция идеально подчёркивают её образ.