Анна Семенович собралась на Олимпиаду: «Буду брать харизмой»

Певица и бывшая профессиональная фигуристка Анна Семенович пошутила о поездке на следующую Олимпиаду. Новым видео она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка вышла на лед катка ВДНХ «в рамках подготовки» к следующему международному соревнованию.

«Золото будет за нами. Буду брать харизмой. Держитесь, соперники, я еду», — подписала ролик Семенович.

Недавно на Олимпиаде-2026 в Италии завершились соревнования по женскому фигурному катанию, на которых россиянка Аделия Петросян заняла шестое место. Россия впервые за 66 лет осталась без медалей в этом зачете.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лю, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.