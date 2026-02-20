Популярный российский блогер травмировался на Бали

Популярный российский блогер и стример Марк Григорьев, известный как Guacamolemolly, получил травму ноги и обратился в больницу на Бали. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В одном из роликов Григорьев рассказал, что упал с байка. Блогер показал зрителям, что на его левой ступне образовались сильные ссадины.

«Пока что после болевого шока ничего не чувствую, но, думаю, будет болеть», — добавил он.

Вскоре стример заявил, что из-за травмы ему трудно ходить. На следующий день после этого он опубликовал ролик, в котором объявил, что поедет в больницу.

«Нога у меня стала синяя, перестал чувствовать пальцы на ней», — сказал Григорьев.

В медучреждении блогеру сделали рентген и выписали лекарства и рекомендовали соблюдать покой.

